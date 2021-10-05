Опубликовано фото пермского стрелка из реанимации

Телеграм-канал Shot опубликовал фото пермского стрелка Тимура Бекмансурова из больничной палаты.
Бекмансуров был серьезно ранен сотрудником ДПС Константином Калининым, который первым прибыл в кампус Пермского государственного университета, где началась стрельба.
Бекмансуров впал в кому, а врачам пришлось ампутировать ему ногу. 24 сентября подозреваемый пришел в сознание.
Стрелок до сих пор находится в палате реанимации. На снимке видно, что он подключен к многочисленным аппаратам и датчикам, фиксирующим его состояние.
По информации Shot, состояние Бекмансурова улучшается, врачи готовятся перевести его в обычную палату, где его смогут допросить следователи.
20 сентября 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья по людям на территории ПГНИУ. В результате погибли шесть человек: студенты университета, выпускница и известный врач. Пострадали еще почти 50 человек.