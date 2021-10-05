Опубликовано фото пермского стрелка из реанимации

Телеграм-канал Shot опубликовал фото пермского стрелка Тимура Бекмансурова из больничной палаты.

Фото: скриншот скриншот

Бекмансуров был серьезно ранен сотрудником ДПС Константином Калининым, который первым прибыл в кампус Пермского государственного университета, где началась стрельба.

Бекмансуров впал в кому, а врачам пришлось ампутировать ему ногу. 24 сентября подозреваемый пришел в сознание.

Lshot/Telegram

Стрелок до сих пор находится в палате реанимации. На снимке видно, что он подключен к многочисленным аппаратам и датчикам, фиксирующим его состояние.

По информации Shot, состояние Бекмансурова улучшается, врачи готовятся перевести его в обычную палату, где его смогут допросить следователи.