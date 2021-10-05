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В Нижнем Новгороде потребовали запретить «Мужское государство»

Елена Прошина
1 час назад

Прокуратура Нижегородской области в суде потребовала признать экстремистской и запретить организацию «Мужское государство». Информация размещена на сайте Нижегородского областного суда.

В Нижнем Новгороде потребовали запретить «Мужское государство»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно карточке дела, в качестве одного из ответчиков в списке числится незарегистрированное межрегиональное объединение «Мужское государство», а также его лидер Владислав Поздняков. Исковое заявление было зарегистрировано 1 октября 2021 года, а 4 октября материалы передали судье.

Напомним, что «Мужское государство» — российское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма, которое было создано Владиславом Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества во «ВКонтакте». В Telegram-канале «МГ» насчитывается порядка 80 тысяч подписчиков.

Широкой общественности участники «Мужского государства» стали известны благодаря нападкам на сети доставок «Тануки» и «ЁбиДоёби» – от них требовали принести извинения за использование в рекламе чернокожих людей и ЛГБТ-символики. В результате «Тануки» отказались извиняться перед участниками сообщества, а «ЁбиДоёби» удалили ставшие причиной травли рекламные материалы.

Отметим, что в 2019 году за экстремистскую деятельность были осуждены четверо участников «Мужского государства» из Хабаровска, а в 2020 году группа сообщества во «ВКонтакте» была заблокирована администрацией за «призывы к насильственным действиям».

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