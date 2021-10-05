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Неизвестные с пистолетом пытались похитить мужчину в Новосибирске. Видео

Александр Кузьмин
22 минуты назад

Группа вооруженных мужчин пыталась похитить человека во дворе дома в Новосибирске, применяя к нему физическую силу и угрожая оружием. Кадры происшествия опубликованы в Telegram-канале «Пресс-Хата».

На размещенной в соцсети записи видно, как несколько человек нападают на проходящего мимо парня и жестоко избивают его, пока тот пытается вырваться и просит о помощи. За жертву нападения вступились прохожие, но в этот момент раздался выстрел. Затем злоумышленники намеривались затолкнуть молодого человека в автомобиль. Однако потерпевший сумел вырваться из рук похитителей в самый последний момент и спрятаться в одном из подъездов многоэтажки.

К этому времени во дворе дома стали собираться неравнодушные граждане, что вынудило нападавших скрыться с места преступления.

После инцидента местные жители нашли во дворе отстрелянные гильзы. Следственные органы проводят проверку случившегося.

Происшествия,Криминал,Видео,
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