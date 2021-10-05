На размещенной в соцсети записи видно, как несколько человек нападают на проходящего мимо парня и жестоко избивают его, пока тот пытается вырваться и просит о помощи. За жертву нападения вступились прохожие, но в этот момент раздался выстрел. Затем злоумышленники намеривались затолкнуть молодого человека в автомобиль. Однако потерпевший сумел вырваться из рук похитителей в самый последний момент и спрятаться в одном из подъездов многоэтажки.