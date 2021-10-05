Задержан глава Евпатории

Отмечается, что глава муниципального образования Евпатория Олеся Харитоненко также была вызвана в правоохранительные органы . В каком именно статусе, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в связи с делом против бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова руководство курортных администраций могут ждать отставки.

Напомним, Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, был арестован. Правоохранители провели следственные мероприятия на рабочих местах Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова, также отправленного в отставку. Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в мошенничестве и коррупции.