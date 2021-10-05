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Стало известно о задержании главы Евпатории

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
1 час назад

Правоохранители задержали главу крымского курортного города Евпатория Романа Тихончука, с ним проводятся следственные действия, сообщили знакомые с ситуацией источники.

Задержан глава Евпатории
Фото: WikipediaWikipedia

«Задержан, вменяются три статьи – организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество», – сказал РИА «Новости» источник.

Отмечается, что глава муниципального образования Евпатория Олеся Харитоненко также была вызвана в правоохранительные органы. В каком именно статусе, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в связи с делом против бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова руководство курортных администраций могут ждать отставки.

Напомним, Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, был арестован. Правоохранители провели следственные мероприятия на рабочих местах Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова, также отправленного в отставку. Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в мошенничестве и коррупции.

Происшествия,Олеся Харитоненко,Евгений Кабанов,МВД,РИА Новости,
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