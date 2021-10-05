В Подмосковье эвакуируют Российский университет кооперации

Эвакуация студентов в преподавателей Российского университета кооперации в Мытищах проводится из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

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«От неизвестного в университет поступило сообщение о минировании. В настоящее время проводится эвакуация из здания. На месте работают кинологи», - пояснил осведомленный источник.

При этом правоохранители также ранее начали проверку информации о якобы готовящемся нападении на Российский университет кооперации, которую предоставил заведующий кафедрой. По его словам, готовилось нападение с применением оружия.