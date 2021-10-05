В Подмосковье эвакуируют Российский университет кооперации

Эвакуация студентов в преподавателей Российского университета кооперации в Мытищах проводится из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
«От неизвестного в университет поступило сообщение о минировании. В настоящее время проводится эвакуация из здания. На месте работают кинологи», - пояснил осведомленный источник.
При этом правоохранители также ранее начали проверку информации о якобы готовящемся нападении на Российский университет кооперации, которую предоставил заведующий кафедрой. По его словам, готовилось нападение с применением оружия.
20 сентября 18-летний студент открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, еще 42 пострадали. Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место экипажа: стрелок был ранен при задержании. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.