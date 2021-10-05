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В Подмосковье эвакуируют Российский университет кооперации

Алиса Селезнёва
57 минут назад

Эвакуация студентов в преподавателей Российского университета кооперации в Мытищах проводится из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

В Подмосковье эвакуируют Российский университет кооперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«От неизвестного в университет поступило сообщение о минировании. В настоящее время проводится эвакуация из здания. На месте работают кинологи», - пояснил осведомленный источник.

При этом правоохранители также ранее начали проверку информации о якобы готовящемся нападении на Российский университет кооперации, которую предоставил заведующий кафедрой. По его словам, готовилось нападение с применением оружия.

20 сентября 18-летний студент открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, еще 42 пострадали. Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место экипажа: стрелок был ранен при задержании. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.

Происшествия,ГИБДД,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,
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