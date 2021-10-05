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Треснула дорога, сместились дома: последствия оползня в Сочи сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Сильные осадки в Сочи спровоцировали оползень в разных районах курортного города, в результате чего произошла подвижка грунта и образовались трещины на дороге. Местные жители публикуют кадры последствий природного явления.

«В Лазаревском районе в селе Сергей-Поле, ночью произошел оползень. В зоне оползня оказались восемь частных домовладений, также размыта дорога в село Варваровка. Сейчас работаем на месте, оказываем помощь всем пострадавшим. Семьи, оказавшиеся в зоне бедствия, эвакуировали в пункты временного размещения», – сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский на своей странице в Instagram.

Происшествия,Видео,Алексей Копайгородский,
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