Треснула дорога, сместились дома: последствия оползня в Сочи сняли на видео

Сильные осадки в Сочи спровоцировали оползень в разных районах курортного города, в результате чего произошла подвижка грунта и образовались трещины на дороге. Местные жители публикуют кадры последствий природного явления.
«В Лазаревском районе в селе Сергей-Поле, ночью произошел оползень. В зоне оползня оказались восемь частных домовладений, также размыта дорога в село Варваровка. Сейчас работаем на месте, оказываем помощь всем пострадавшим. Семьи, оказавшиеся в зоне бедствия, эвакуировали в пункты временного размещения», – сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский на своей странице в Instagram.