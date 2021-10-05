Треснула дорога, сместились дома: последствия оползня в Сочи сняли на видео

«В Лазаревском районе в селе Сергей-Поле, ночью произошел оползень. В зоне оползня оказались восемь частных домовладений, также размыта дорога в село Варваровка. Сейчас работаем на месте, оказываем помощь всем пострадавшим. Семьи, оказавшиеся в зоне бедствия, эвакуировали в пункты временного размещения», – сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский на своей странице в Instagram.