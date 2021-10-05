Подозреваемый показал на видео, как убивал студенток в Гае

Подозреваемый в убийстве студенток в городе Гае Оренбургской области на следственном эксперименте показал, как расправился с девушками. Соответствующие кадры публикует Следственный комитет России . По словам Александра Лазарева, все «быстро произошло».

В отношении Лазарева возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Также в действиях подозреваемого установлены признаки других дополнительных преступлений и возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней); п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Об этом говорится в сообщении ведомства.