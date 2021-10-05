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Панику в салоне самолета из-за возгорания двигателя сняли на видео

Александр Кузьмин
29 минут назад

Двигатель пассажирского самолета загорелся в США после столкновения с птицей. Авария произошла при взлете воздушного судна, следовавшего из Атлантик-Сити. Из-за ЧП в салоне лайнера возникла паника. Снятые очевидцами кадры публикует издание Daily Mail.

На них видно, как пассажиры в спешке хватают свои вещи, не реагируя на призывы экипажа самолета сохранять спокойствие. Раздаются крики и плач.

Уточняется, что вылет рейса пришлось приостановить, а людей экстренно эвакуировать. Никто из них не пострадал.

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