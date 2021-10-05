Против 30-летнего Александра Лазарева, которого подозревают в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области, возбудили уголовные дела об изнасиловании и поджоге. Об этом журналистам сегодня, 5 октября рассказали в региональном следственном управлении СК.

Уточняется, что дела возбудили по статьям, предполагающим совершение изнасилования, соединенного с угрозой убийством — в частности, в отношении несовершеннолетней; насильственных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийством; умышленного повреждения чужого имущества и неправомерного завладения автомобилем.

Александр Лазарев признал свою вину в убийстве трех студенток в Гае. Об этом сообщили в местном городском суде, уточнив, что обвинение подозреваемому пока не предъявили.

«Обвинения не было. Он был допрошен в качестве подозреваемого. Он в присутствии своего защитника признал свою вину, раскаялся, по обстоятельствам произошедшего дал изобличающие себя показания. Является подозреваемым в убийстве трех девушек», — пояснил собеседник ТАСС.

Напомним, 30 сентября после тушения пожара в одном из жилых домов в городе Гай Оренбургской области нашли тела двух убитых девушек — на их телах были зафиксированы колото-резаные раны. Во дворе дома обнаружили тело третьей девушки с такими же видами травм.