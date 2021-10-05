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Нападение на водителя газели под Краснодаром попало на видео

Александр Кузьмин
33 минуты назад

Трое неизвестных избили водителя газели, который был подрезан ими же некоторое время назад. Видео конфликта под Краснодаром появилось в telegram-канале «Mash Kub».

На кадрах, снятых на камеру видеорегистратора видно, как кортеж пытается двигается по обочине. Внезапно белый внедорожник останавливается рядом с газелью, из первого выходят трое крепких парней в костюмах и начинают избивать находящегося за рулем его автомобиля.

Как рассказал сам водитель, в тот день он развозил заказы. Во время ссоры охранники даже стреляли в воздух. Пострадавший мужчина снял побои и написал заявление в полицию.

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