Нападение на водителя газели под Краснодаром попало на видео

Трое неизвестных избили водителя газели, который был подрезан ими же некоторое время назад. Видео конфликта под Краснодаром появилось в telegram-канале «Mash Kub».

На кадрах, снятых на камеру видеорегистратора видно, как кортеж пытается двигается по обочине. Внезапно белый внедорожник останавливается рядом с газелью, из первого выходят трое крепких парней в костюмах и начинают избивать находящегося за рулем его автомобиля.