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Отвергнутый мигрант напал на жительницу Петербурга на парковке.Видео

Александр Кузьмин
46 минут назад

Мигрант избил женщину, которая накануне не захотела продолжать с ним отношения.

Видео публикует telegram-канал «Shot».

Сообщается, что пара познакомилась в интернете. После первой встречи 52-летняя женщина отказала в дальнейшем общении. Мужчина не ожидал такого ответа и решил отомстить жительнице Санкт-Петербурга. Он вместе с приятелем напал на женщину, жестоко избили, после чего бросили жертву к себе авто и уехали в неизвестном направлении. В Курортном районе в районе заправки женщине удалось сбежать и попросить помощи у сотрудников АЗС. Злоумышленники скрылись, но их задержали в течение нескольких часов. Женщина госпитализирована, у неё сломана рука и нос.

Происшествия,Видео,
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