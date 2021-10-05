Сообщается, что пара познакомилась в интернете. После первой встречи 52-летняя женщина отказала в дальнейшем общении. Мужчина не ожидал такого ответа и решил отомстить жительнице Санкт-Петербурга. Он вместе с приятелем напал на женщину, жестоко избили, после чего бросили жертву к себе авто и уехали в неизвестном направлении. В Курортном районе в районе заправки женщине удалось сбежать и попросить помощи у сотрудников АЗС. Злоумышленники скрылись, но их задержали в течение нескольких часов. Женщина госпитализирована, у неё сломана рука и нос.