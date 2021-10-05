Смертельный пожар на Юге Москвы попал на видео

Пожар на Сумском проезде в Северном Чертаново на юге Москвы унес жизни двух людей, пятеро пострадали. Видео появилось на портале «Life.ru».

Сообщается, что возгорание случилось в квартире на втором этаже. Причины пожара устанавливаются.

На юге Москвы произошёл пожар в жилом доме. Два человека погибли и пять пострадали, сообщил Лайфу источник.