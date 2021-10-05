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Смертельный пожар на Юге Москвы попал на видео

Александр Кузьмин
26 минут назад

Пожар на Сумском проезде в Северном Чертаново на юге Москвы унес жизни двух людей, пятеро пострадали. Видео появилось на портале «Life.ru».

Сообщается, что возгорание случилось в квартире на втором этаже. Причины пожара устанавливаются.

На юге Москвы произошёл пожар в жилом доме. Два человека погибли и пять пострадали, сообщил Лайфу источник.

Жертвами стали женщина 1980 года рождения и её дочь 2011 года. 30 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. 30 человек смогли самостоятельно эвакуироваться, жертвами пожара стали женщина 1980 года ее дочь 2011 года рождения.

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