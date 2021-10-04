Полиция накрыла майнинговую ферму под Петербургом. Видео

В Гатчинском районе Ленинградской области полиция прикрыла работу майнинговой фермы. Ее нашли в поселке Новый Свет, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Правоохранители узнали о незаконном потреблении электроэнергии в больших объемах и провели осмотр участка вместе со специалистами энергосервисной компании, обнаружив вмешательство в работу электросчетчика трансформаторной будки.
Провод вел к ангару, которым владело общество с ограниченной ответственностью. Внутри нашли металлические стеллажи с подключенными 500 устройствами с видеокартами. Здесь занимались майнингом криптовалюты. Предварительный ущерб составил 4,5 миллиона рублей.