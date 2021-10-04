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Фламинго прилетели на озеро Караколь перед миграцией на юг. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Стая фламинго прилетела в "перевалочный пункт" на озеро Караколь в Мангистауской области во время сезонной миграции. Пернатых засняли с дрона в воскресенье.

Дважды в год - весной и осенью - птицы делают остановку на водоеме во время перелета на юг. Ориентировочно фламинго останутся на озере до ноября, а после отправятся пережидать зиму в теплых краях: в Хазарский заповедник в Туркменистане или в Иран.

Согласно наблюдениям орнитологов, за год на водоеме останавливается около 90 видов птиц, чтобы отдохнуть от перелета. Многие из них занесены в Красную книгу.

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