Фламинго прилетели на озеро Караколь перед миграцией на юг. Видео

Стая фламинго прилетела в "перевалочный пункт" на озеро Караколь в Мангистауской области во время сезонной миграции. Пернатых засняли с дрона в воскресенье.

Дважды в год - весной и осенью - птицы делают остановку на водоеме во время перелета на юг. Ориентировочно фламинго останутся на озере до ноября, а после отправятся пережидать зиму в теплых краях: в Хазарский заповедник в Туркменистане или в Иран.