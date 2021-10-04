В российском гарнизоне Бесовец военнослужащий покончил с собой

В гарнизоне Бесовец, который находится рядом с Петрозаводском, покончил с собой военнослужащий. Об этом в понедельник, 4 октября, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России (СКР) по Карелии.