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В российском гарнизоне Бесовец военнослужащий покончил с собой

Lenta.ru
42 минуты назад

В гарнизоне Бесовец, который находится рядом с Петрозаводском, покончил с собой военнослужащий. Об этом в понедельник, 4 октября, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России (СКР) по Карелии.

В российском гарнизоне Бесовец военнослужащий покончил с собой
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

«В воскресенье в гарнизоне Бесовец нашли тело 26-летнего военнослужащего», — сообщили в пресс-службе СКР, уточнив, что он покончил с собой.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, проводится проверка.

Ранее сообщалось о смерти двух солдат за два дня в военной части Свердловской области. Один из них, 19-летний повар, покончил с собой. Тело второго обнаружили под опорой ЛЭП. Причиной смерти стало поражение электрическим током.

Происшествия,СКР,Интерфакс,
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