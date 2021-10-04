В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 7 баллов
USD 72.92EUR 84.64BRENT 81.54
Войти в почту

Сочи затопило

Вероника Полынина
33 минуты назад

На Сочи обрушились залповые ливни. В ночь на понедельник,4 октября, выпала почти месячная норма осадков, затопленными оказались Молдовка, Веселое, Адлер и российско-абхазская граница. Днем ливни продолжились.

Пользователи соцсетей публикуют видео, на которых дороги города превратились в грязевые реки. Потоки сбивают с ног и выливаются на крыши припаркованных автомобилей, а из-под земли бьют фонтаны. Кадры, снятые местными жителями, публикует телеграм-канал РИА «Новости».

Экстренное предупреждение в связи с непогодой в Сочи будет длится до вечера 5 октября.

Как предупредили в администрации города, в ночь на вторник ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный. Местами порывы достигнут 15-17 м/с.

Ожидается, что сильные осадки будут идти в течение суток, из-за чего поднимется уровень воды в реках.

С понедельника по среду включительно на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Происшествия,Видео,РИА Новости,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители