Сочи затопило

На Сочи обрушились залповые ливни. В ночь на понедельник,4 октября, выпала почти месячная норма осадков, затопленными оказались Молдовка, Веселое, Адлер и российско-абхазская граница. Днем ливни продолжились.

Пользователи соцсетей публикуют видео, на которых дороги города превратились в грязевые реки. Потоки сбивают с ног и выливаются на крыши припаркованных автомобилей, а из-под земли бьют фонтаны. Кадры, снятые местными жителями, публикует телеграм-канал РИА «Новости».

Экстренное предупреждение в связи с непогодой в Сочи будет длится до вечера 5 октября.

Как предупредили в администрации города, в ночь на вторник ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный. Местами порывы достигнут 15-17 м/с.

Ожидается, что сильные осадки будут идти в течение суток, из-за чего поднимется уровень воды в реках.