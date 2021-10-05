Названа причина массовой гибели собак в Чехове

Вскрытие умерших в чеховском приюте «Лохматая душа» собак показало, что причиной их смерти стала сильная интоксикация организма. Об этом сообщила владелец приюта Валентина Силич.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

Женщина убеждена, что животных отравили. Она рассказала, что с разницей в несколько дней случаи отравления зафиксированы в общей сложности в четырех приютах.

Силич добавила, что в отравлении питомцев пытаются обвинить самих работников приюта.

— Это глупо. Это вина полностью корма, но сами понимаете, это все 10 тонн сдавать на анализы, это нереально, — приводятся слова владелицы «Лохматой души» в Telegram-канале РЕН ТВ.