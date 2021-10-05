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Названа причина массовой гибели собак в Чехове

Вечерняя Москваиещё 3
1 час назад

Вскрытие умерших в чеховском приюте «Лохматая душа» собак показало, что причиной их смерти стала сильная интоксикация организма. Об этом сообщила владелец приюта Валентина Силич.

Названа причина массовой гибели собак в Чехове
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва

Женщина убеждена, что животных отравили. Она рассказала, что с разницей в несколько дней случаи отравления зафиксированы в общей сложности в четырех приютах.

Силич добавила, что в отравлении питомцев пытаются обвинить самих работников приюта.

— Это глупо. Это вина полностью корма, но сами понимаете, это все 10 тонн сдавать на анализы, это нереально, — приводятся слова владелицы «Лохматой души» в Telegram-канале РЕН ТВ.

3 октября стало известно, что примерно 150 собак отравились в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове. Ветеринарам удалось спасти большую часть питомцев, однако 16 животных погибли.

Происшествия,Массовое отравление,РЕН ТВ,
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