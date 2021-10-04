Студенток медицинского колледжа, убитых в городе Гай Оренбургской области, сначала усыпили, а потом подвергли сексуальному насилию. Об этом сообщает издание "Гай.рф" со ссылкой на данные следствия.

"Опоил, изнасиловал, убил, устроил поджог, сбежал — вот предполагаемая цепочка действий преступника", - сообщает издание.

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По данным издания, на телах девушек обнаружены следы биологических жидкостей, свидетельствующие об изнасиловании.

"Рамблер" собрал всю имеющуюся информацию о данном преступлении на это час.

Что произошло

30 сентября в квартире на улице Молодежная в небольшом городке Гай Оренбургской области произошел пожар. После его тушения в помещении были обнаружены дела двух девушек 17 и 18 лет. Тело еще одной жертвы - 19 летней Зульфии С. находилось примерно в 100 метрах от подъезда.

Все девушки перед смертью получили множественные колото-резаные раны. Изначально звучала версия о том, то орудием убийцы был топор, но после следователи заявили, что преступник орудовал ножом, а квартиру поджег, чтобы замести следы.

Соседи не слышали криков, а возгорание было небольшим, и прибывшим на место пожарным удалось его быстро локализовать.

Подозреваемые

Под подозрение сразу попали возлюбленный одной из девушек Азизы Ильнар С и его младший брат Анвар. Братья сами явились в полицию и рассказали, что в этот день были в Уфе, что примерно в восьми часах езды от Гая. К тому же, опрошенные журналистами и следователями знакомые Ильнара и Анвара утверждали, что Ильнар был в хороших отношениях с погибшей Азизой, а последнее sms в ее телефоне было с признанием в любви, сообщает РИА Новости.

После анализа ДНК на одежде жертв, основным подозреваемым стал 30-летний ранее судимый житель Оренбургской области Александр Лазарев.

Задержание и кома

После объявления Лазарева в розыск, власти Оренбургской области объявили награду в 1 млн рублей за информацию о нем.

3 октября в сети появилось видео его задержания. По информации МВД, Лазарев пытался скрыться на угнанной машине, сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам авто.

В ходе допроса подозреваемый сознался в содеянном. Он рассказал, что девушки пригласили его на домашнюю вечеринку, а после он уже "не понимал, что творит".

Причем, какое-то время его не могли допросить, так как он впал в кому. Он провел в этом состоянии около трех часов, но пришел в себя после капельницы. Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники полиции посчитали "кому" Лазарева симуляцией.

Что известно о преступнике?

Это не первое убийство Александра Лазарева. 23 февраля 2012 года он расправился с директором расположенного в Орске "Апельсин". По данным следствия, он ударил мужчину в шею ножом, после чего тот скончался. После Лазарев сам явился в полицию и сознался в содеянном.

За это преступление убийца получил 9,5 лет лишения свободы, которые как раз отбыл незадолго до совершения резонансного убийства в городе Гай. По информации МВД, он 15 раз нарушал режим содержания, неоднократно получал штрафы, выговоры и отправлялся в ШИЗО за свое поведение.