МВД показало видео погони за подозреваемым в убийстве студенток в Гае

МВД России опубликовало видео преследования подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области. Об этом сообщает телеканал “Москва 24”.
На видео показано, как мужчина передвигается на угнанном автомобиле и совершает опасные маневры, пытаясь скрыться.
Правоохранителям удалось его задержать. Это произошло в Орске. Как рассказала официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, после погони подозреваемый бросил машину и попытался скрыться на территории детского сада.