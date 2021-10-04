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МВД показало видео погони за подозреваемым в убийстве студенток в Гае

Александр Кузьмин
1 час назад

МВД России опубликовало видео преследования подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области. Об этом сообщает телеканал “Москва 24”.

На видео показано, как мужчина передвигается на угнанном автомобиле и совершает опасные маневры, пытаясь скрыться.

Правоохранителям удалось его задержать. Это произошло в Орске. Как рассказала официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, после погони подозреваемый бросил машину и попытался скрыться на территории детского сада.

Происшествия,Видео,Ирина Волк,МВД,
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