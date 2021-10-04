МВД показало видео погони за подозреваемым в убийстве студенток в Гае

МВД России опубликовало видео преследования подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области. Об этом сообщает телеканал “Москва 24”.

На видео показано, как мужчина передвигается на угнанном автомобиле и совершает опасные маневры, пытаясь скрыться.