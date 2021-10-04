В США на шоссе упал самолет. Видео

В Техасе легкомоторный самолет упал на шоссе. Крушение воздушного судна сняли на видео местные жители.

На опубликованных кадрах видно, как самолет задевает электропровода и стремительно падает вниз на проезжую часть. По предварительным данным, управлявший самолетом пилот не получил серьезных травм. Других пострадавших нет.