В США на шоссе упал самолет. Видео

В Техасе легкомоторный самолет упал на шоссе. Крушение воздушного судна сняли на видео местные жители.
На опубликованных кадрах видно, как самолет задевает электропровода и стремительно падает вниз на проезжую часть. По предварительным данным, управлявший самолетом пилот не получил серьезных травм. Других пострадавших нет.
Ранее сообщалось о гибели восьми человек в авиакатастрофе в Милане. Частный самолет Piper, за штурвалом которого находился румынский миллиардер Дан Петреску, врезался в пустующее двухэтажное здание.