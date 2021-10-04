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Лифт с подростками сорвался в Санкт-Петербурге. Видео

Александр Кузьмин
39 минут назад

Лифт с подростками сорвался в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел многоквартирном доме в Красном Селе и был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

В кабине грузоподъемного механизма находилось семь подростков в возрасте от 14 до 17 лет. На кадрах видно, как двое из них подпрыгивают, после чего лифт резко качнулся. По предварительным данным, он падал с седьмого этажа, но благодаря автоматике затормозился на уровне второго этажа.

Лифт вскрыли приехавшие на место происшествия спасатели. Никто из пассажиров не пострадал.

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