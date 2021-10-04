Начался суд над «главным киллером» России

Суд начал рассматривать дело криминального авторитета Аслана Гагиева, также известного как «Джако». 50-летний мужчина обвиняется по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации шести убийств жителей Северной Осетии.

По опубликованной на сайте Южного окружного военного суда информации, в Ростове-на-Дону дело должны были рассмотреть 20 сентября, однако заседание отложили из-за того, что Гагиева не смогли доставить в суд.

По версии следствия, Аслан Гагиев создал свою преступную группировку в 2007 году. В ее состав входили три банды и около 30 человек, которые совершили 60 громких убийств в Москве и на территории Северной Осетии. Из-за этих преступлений «Джако», также известный как «Джако кровавый», заработал себе славу главного киллера России.

Сейчас 24 члена банды осуждены и отбывают длительные тюремные сроки, в том числе пожизненное наказание. Еще 12 бандитов судят, а еще семь – находятся в розыске. Еще семь участников преступной группировки были убиты в ходе внутренних конфликтов.

24 мая Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Гагиева. Его обвинили по статьям 210 («Создание и руководство преступным сообществом»), 209 («Бандитизм»), 105 («Убийство общеопасным способом»), 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.