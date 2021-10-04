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Экс-мэра Владивостока обвинили в получении взятки в 20 млн рублей

Анна Безрукова
1 час назад

В Следственном комитете по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка из-за получения им многомиллионных взяток в ходе оказания покровительства в сфере похоронных услуг.

Экс-мэра Владивостока обвинили в получении взятки в 20 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю начато уголовное дело в отношении экс-мэра города Владивостока Олега Гуменюка», — уточняется на сайте СК.

Гуменюка подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, предполагающему получение взятки в особо крупном размере.

По информации следствия, подозреваемый с 2019 по 2021 год постоянно получал взятки от руководителей МУПВ «Некрополь» за общее покровительство при предоставлении похоронных услуг. Установлено, что в общей сложности за этот период ему было передано свыше 19,5 млн рублей.

Ранее, 30 сентября сообщалось, что главу межрегионального экзаменационного отдела (МЭО) ГИБДД Приморья Александра Белова подозревают в получении взяток за сдачу экзаменов на права.

По мнению следствия, с 2018 года по 14 апреля этого года подозреваемый в составе организованной группировки получал взятки за обеспечение положительной сдачи экзаменов на права. Всего было выявлено два эпизода взяточничества на сумму 65 тыс. рублей и 50 тыс. рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье «Получение взятки».

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски, изъяли документацию, также устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности. Преступление выявили при сотрудничестве СК и УФСБ по Приморскому краю.

Происшествия,Александр Белов,ГИБДД,ФСБ,СКР,МВД,
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