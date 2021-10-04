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В Московском регионе ликвидировали ячейку исламистских террористов. Видео

Александр Кузьмин
47 минут назад

Восемь человек задержаны в Московском регионе в ходе проведения спецоперации по ликвидации ячейки запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. ФСБ России опубликовало кадры задержания двух главарей и шести активных участников радикальной организации.

По данным ведомства, участники террористической структуры вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* признана террористической организацией Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года и запрещена на территории России.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,Хизб-ут-Тахрир,ФСБ,
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