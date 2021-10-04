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Совершенный смертником теракт попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Ираке сторонник запрещенной организации «Исламское государство»* совершил террористический акт. О подрыве смертника у полицейского участка в городе Рамади сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель», опубликовавший кадры происшествия. В результате теракта пять человек получили ранения, отмечает канал.

Ранее сообщалось, что спецслужбы предотвратили теракт рядом с полицейским участком в Анбаре, расположенном на западе страны. Иракские правоохранители пресекли попытку взрыва автомобиля.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 и запрещена на территории России.

Происшествия,В мире,Конфликты,Ближний Восток,Видео,Исламское государство,
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