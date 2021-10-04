Автор карикатуры на пророка Мухаммеда погиб в ДТП

Шведский художник Ларс Вилкс (Lars Vilks), нарисовавший карикатуру на пророка Мухаммеда, погиб в результате ДТП. Об этом сообщает телеканал CVT.

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По данным полиции, автомобиль, в котором ехали Ларс Вилкс и двое охранявших его полицейских, столкнулся с грузовиком на трассе Е4, недалеко от населенного пункта Маркарюд. Обе машины загорелись.

Спасателями удалось быстро потушить огонь, однако выжил после аварии только водитель грузовика. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. При этом в правоохранительных органах Швеции уточнили, что уже провели его допрос.

Подробности ДТП уточняются, в полиции пообещали озвучить их позже.

В 2007 году Ларс Вилкс нарисовал карикатуру на пророка Мухаммеда и был включен запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида» в список «главных врагов ислама». Террористы назначили за его голову награду в $100 тыс.