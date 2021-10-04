Появилось видео с места крушения вертолета в Подмосковье

Вертолёт Robinson R-44 потерпел крушение в лесополосе в населённом пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино Московской области. Видео с места крушения публикует следственный комитет.

На кадрах, как следователи изучают обломки воздушного судна. Место катастрофы огорожено. Проводятся работы по извлечению из кабины вертолёта тел погибших.

СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения винтокрылой машины.