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Появилось видео с места крушения вертолета в Подмосковье

Александр Кузьмин
58 минут назад

Вертолёт Robinson R-44 потерпел крушение в лесополосе в населённом пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино Московской области. Видео с места крушения публикует следственный комитет.

На кадрах, как следователи изучают обломки воздушного судна. Место катастрофы огорожено. Проводятся работы по извлечению из кабины вертолёта тел погибших.

СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения винтокрылой машины.

На борту находилось три человека: двое мужчин и женщина. Все они погибли. По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать ошибка пилота. Ещё одна версия - техническая неисправность.

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