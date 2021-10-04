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Убийцу трех студенток задержали в Орске.Видео

Александр Кузьмин
2 часа назад

Полиция задержала в Орске за попыткой угона автомобиля 30-летнего Александра Лазарева, предполагаемого убийцу трех студенток медицинского колледжа в городе Гае. Видео публикует портал «Life.ru».

На кадрах видно, как злоумышленника скручивают. Затем подъезжает полицейская машина, которая увозит задержанного. При этом в спецоперации по поимке подозреваемого принимают участие более десятка правоохранителей.

Напомним, о зверском убийстве стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру.

Происшествия,Криминал,Видео,Александр Лазарев,
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