На кадрах видно, как злоумышленника скручивают. Затем подъезжает полицейская машина, которая увозит задержанного. При этом в спецоперации по поимке подозреваемого принимают участие более десятка правоохранителей.

Напомним, о зверском убийстве стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру.