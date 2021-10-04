В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+5° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.08
Войти в почту

Упавший в Подмосковье вертолет выполнял учебный полет

Елена Прошина
24 минуты назад

В Подмосковье разбился вертолет Robinson R-44. В результате крушения погибли три человека. Предварительная причина происшествия — техническая неисправность и ошибка пилотирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Упавший в Подмосковье вертолет выполнял учебный полет
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, сведения о крушении воздушного судна Robinson R-44 поступили в 19:41. Оно произошло в лесополосе в населенном пункте ЗИЛ-городок, городском округе Лыткарино.

На борту вертолета были три человека — двое мужчин и женщина. Сообщается, что место происшествия обнаружено, на месте падения были найдены останки погибших. Причины происшествия устанавливаются.

Уточняется, что владелец вертолета — аэроклуб «Кондор-М», воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет.

Как утверждает источник в правоохранительных органах, предполагаемые причины крушения вертолета Robinson — ошибка пилота и техническая неисправность. Известно, что вертолет потерял связь с диспетчером, когда возвращался с маршрута. Очевидцы слышали, как перед крушением у воздушного судна затих двигатель.

Как сообщила Елена Марковская, представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, Следственный комитет оценил крушение вертолета R-44 как нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Происшествия,Катастрофы,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители