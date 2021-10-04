Упавший в Подмосковье вертолет выполнял учебный полет

В Подмосковье разбился вертолет Robinson R-44. В результате крушения погибли три человека. Предварительная причина происшествия — техническая неисправность и ошибка пилотирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По информации издания, сведения о крушении воздушного судна Robinson R-44 поступили в 19:41. Оно произошло в лесополосе в населенном пункте ЗИЛ-городок, городском округе Лыткарино.
На борту вертолета были три человека — двое мужчин и женщина. Сообщается, что место происшествия обнаружено, на месте падения были найдены останки погибших. Причины происшествия устанавливаются.
Уточняется, что владелец вертолета — аэроклуб «Кондор-М», воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет.
Как утверждает источник в правоохранительных органах, предполагаемые причины крушения вертолета Robinson — ошибка пилота и техническая неисправность. Известно, что вертолет потерял связь с диспетчером, когда возвращался с маршрута. Очевидцы слышали, как перед крушением у воздушного судна затих двигатель.
Как сообщила Елена Марковская, представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, Следственный комитет оценил крушение вертолета R-44 как нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.