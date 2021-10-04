В Белоруссии нашли авторов негатива об убитом силовике

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии за сутки установили более 200 авторов негативных комментариев о гибели сотрудника КГБ в Минске. Также они запустили специальный бот для того, чтобы люди могли предоставить информацию об авторах подобных комментариев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ОНТ.

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Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел и начальник криминальной милиции, назвал задержанных авторов «негодяями». Он отметил, что после создания специального бота для обращения граждан, сотрудники правоохранительных органов получили более двух тысяч сообщений за сутки. Граждане Белоруссии выражали свои соболезнования в связи с гибелью сотрудника КГБ и просили оградить их от подобных «виртуальных борцов». Люди дали сотрудникам ведомства информацию, с помощью которой авторы негативных комментариев и были найдены, и это «абсолютно нормально», заключил Казакевич.

Сотрудник КГБ Белоруссии погиб 28 сентября. Он входил в состав группы захвата, которая занималась задержанием жителя Минска. Мужчина забаррикадировался в своей квартире. Вместе с ним в жилище находилась его жена, которая снимала происходящее на телефон.