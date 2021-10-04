Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП

Шведский автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и его охрана - двое полицейских - погибли в воскресенье в результате столкновения грузовика с их автомобилем на магистрали Е4 недалеко от населенного пункта Маркарюд провинции Крунуберг на юге Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT.

Фото: ASSOCIATED PRESS/Vesa Moilanen ASSOCIATED PRESS/Vesa Moilanen

По его сведениям, обе машины загорелись при столкновении, водитель грузовика также получил серьезные травмы. Информации о том, как произошла авария, пока нет. Водитель грузовика был допрошен в больнице.

Вилкс является автором эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда. В ноябре 2007 года рисунок был напечатан в шведской газете Nerikes Allehanda. Публикация спровоцировала возмущение мусульман во многих странах мира. По некоторым данным, боевики террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) обещали $100 тыс. долларов за его голову.

С тех пор карикатурист жил под охраной полиции. В июле 2010 года окружной суд города Ландскруна приговорил двух человек к двум и трем годам соответственно за попытку поджога дома Вилкса. За несколько дней до поджога на карикатуриста было совершено нападение в Упсальском университете после лекции о свободе слова в искусстве, которую он читал на философском факультете. Хакеры также взломали сайт художника.