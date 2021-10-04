Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП

Шведский автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и его охрана - двое полицейских - погибли в воскресенье в результате столкновения грузовика с их автомобилем на магистрали Е4 недалеко от населенного пункта Маркарюд провинции Крунуберг на юге Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT.
По его сведениям, обе машины загорелись при столкновении, водитель грузовика также получил серьезные травмы. Информации о том, как произошла авария, пока нет. Водитель грузовика был допрошен в больнице.
Вилкс является автором эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда. В ноябре 2007 года рисунок был напечатан в шведской газете Nerikes Allehanda. Публикация спровоцировала возмущение мусульман во многих странах мира. По некоторым данным, боевики террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) обещали $100 тыс. долларов за его голову.
С тех пор карикатурист жил под охраной полиции. В июле 2010 года окружной суд города Ландскруна приговорил двух человек к двум и трем годам соответственно за попытку поджога дома Вилкса. За несколько дней до поджога на карикатуриста было совершено нападение в Упсальском университете после лекции о свободе слова в искусстве, которую он читал на философском факультете. Хакеры также взломали сайт художника.
В марте того же года в Ирландии была арестована экстремистская группа, готовившая расправу над Вилксом. В заговоре участвовала задержанная в США американка Колин Лароуз, которую год назад суд приговорил к 10 годам лишения свободы.