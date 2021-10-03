Появились подробности жуткого убийства матери и сестры в Ленобласти

Стали известны подробности убийства матери и трехлетней сестры 20-летним сыном в Ленинградской области. Студент Горного университета Владислав убил двух родственников в поселке Бугры, граничащем с Петербургом. Трагедия разыгралась накануне в доме на улице Шекспира.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мать Владислава Любовь вместе с мужем (он приходится студенту отчимом) уехали в магазин. Трехлетнюю дочку оставили с Владиславом, который пришел к ним погостить. Когда пара вернулась обратно, Владислав был в неадекватном состоянии. Он искромсал ножом сестру и набросился на мать. Женщина получила множество ножевых ранений.

Отчим обезвредил пасынка, но спасти Любовь так и не удалось, пишет «КП».

Опрошенная журналистами знакомая утверждает, что семья была образцовой. Владислав был тихим и спокойным ребенком. Отлично учился в школе, делал успехи в университете. Не курил и не пил. Работал курьером по доставке фастфуда. Он увлекался игрой Counter-Strike, был почетным игроком. Планировал работать металлургом.

Мать за день до трагедии, хвалила сына, говорила, что он стал хорошо зарабатывать. У студента было отдельное жилье. Странностей за ним не замечали.

Как сообщает РЕН ТВ, студент Владислав Тулис мог пойти на преступление под воздействием наркотиков. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что на допросе молодой человек заявил, что ничего не помнит.

На странице парня в соцсети есть только одна запись: «Не могу утопить своих демонов, они умеют плавать». Соседи также рассказали изданию 78.ru о том, что преступник находился в неадекватном состоянии.

«Он был неадекватен однозначно у него было такое странное состояние Скорее всего, это было состояние наркотического опьянения. Об этом пока не говорят, но у меня ощущение именно такое», — сказал сосед.