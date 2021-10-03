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В Италии частный самолет рухнул на жилой район: видео

Майк Габриелян
27 минут назад

В Италии частный самолет упал на дом в Милане. Все восемь человек на борту погибли: два пилота, пятеро взрослых и ребенок. Об авиакатастрофе сообщает ANSA.

Самолет упал на пустующее двухэтажное здание на Виа Мариньяно (муниципалитет Сан-Донато-Миланезе). Здание используется под офисы и стоянку, но сейчас реконструируется.

В результате ЧП дом охватило пожаром. Жители района рассказали, что услышали очень громкое шипение, а затем взрыв.

Жертв на земле удалось избежать случайно. Горящее двухэтажное здание находится в нескольких шагах от штаб-квартиры нефтегазовой корпорации Eni и рядом с конечной станцией миланского метро.

Известно, что воздушное судно вылетело из миланского аэропорта Линате и направилось в Ольбию – город на Сардинии.

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