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Хозяин квартиры, где убили студенток из Башкирии, рассказал о погибших

Елена Прошина
16 минут назад

Мужчина, сдававший свою квартиру трем девушкам, убитым в городе Гай Оренбургской области, рассказал о своих постоялицах. Его слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Хозяин квартиры рассказал об убитых студентках в Гае
Фото: СУ СК по Оренбургской областиСУ СК по Оренбургской области

По словам мужчины, девушки уже второй год снимали у него жилье. Он рассказал, что узнал о произошедшей трагедии из новостей. За все время их проживания в его квартире никаких жалоб на девушек не поступало. Также он пояснил, что ранее однажды общался матерью одной из них, - когда они обговаривали условия проживания.

Появились новые данные о подозреваемом в убийстве студенток в Гае

Напомним, что утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома на улице Молодежной в городе Гае пожарные нашли тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома было обнаружено тело третьей девушки с аналогичными травмами. Все они приехали в Оренбургскую область из Башкирии и учились в местном медицинском колледже.

3 октября стало известно, что в убийстве студенток правоохранительные органы подозревают 30-летнего жителя Оренбургской области Александра Лазарева. Его объявили в розыск. Ранее мужчина был судим за убийство и недавно освободился из мест лишения свободы.

Происшествия,Александр Лазарев,МВД,РЕН ТВ,
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