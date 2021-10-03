Хозяин квартиры рассказал об убитых студентках в Гае

Мужчина, сдававший свою квартиру трем девушкам, убитым в городе Гай Оренбургской области, рассказал о своих постоялицах. Его слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Фото: СУ СК по Оренбургской области СУ СК по Оренбургской области

По словам мужчины, девушки уже второй год снимали у него жилье. Он рассказал, что узнал о произошедшей трагедии из новостей. За все время их проживания в его квартире никаких жалоб на девушек не поступало. Также он пояснил, что ранее однажды общался матерью одной из них, - когда они обговаривали условия проживания.

Напомним, что утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома на улице Молодежной в городе Гае пожарные нашли тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома было обнаружено тело третьей девушки с аналогичными травмами. Все они приехали в Оренбургскую область из Башкирии и учились в местном медицинском колледже.