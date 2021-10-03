Застрявший под мостом самолет в Индии показали на видео

В интернет попало видео с место инцидента, вызвав недоумение пользователей по поводу того, как самолет мог оказаться на шоссе и еще и под мостом. Авария произошла на шоссе Дели-Гуруграм. На кадрах видно, как лайнер почти посередине зажат между землей и переходом.