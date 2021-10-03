В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 3 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Младшеклассник угрожал устроить расстрел в школе под Рязанью

News.ru
43 минуты назад

В городе Новомичуринск Рязанской области ученик младших классов расклеил объявления о расстреле в местной школе и привлёк внимание ФСБ. Несколько записок с угрозами напасть на общеобразовательное учреждение и убить учеников обнаружили на территории школы и в домах по соседству, передаёт ТАСС.

Младшеклассник угрожал устроить расстрел в школе под Рязанью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, встревоженные родители обратились в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УМВД по региону нашли автора объявлений. Им оказался учащийся младших классов.

Мотивом действий школьника стали «эмоциональные причины». Реальной опасности для учебного заведения не было, отметили в правоохранительных органах.

В московской школе отец ученицы открыл стрельбу

20 сентября произошла стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Стрельбу по учащимся открыл студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек и ещё 47 пострадали. Семеро из них были доставлены в Москву для лечения.

Стрелок при задержании оказал сопротивление и был ранен. Ему ампутировали голень. Несколько дней назад он пришёл в сознание. В ответ на вопрос о произошедшем в вузе он заявил, что ничего не помнит.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,ФСБ,МВД,ИТАР-ТАСС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители