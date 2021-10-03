Появились новые данные о подозреваемом в убийстве студенток в Гае

Стало известно, как был вычислен подозреваемый в тройном убийстве студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области.

Правоохранительные органы подозревают в преступлении 30-летнего жителя Оренбургской области Александра Лазарева. Его объявили в розыск. Ранее мужчина был судим.

Как пишет издание «Подъем», Лазарев родился в Орске. Установить подозреваемого удалось по окровавленным вещам, обнаруженным у водонапорной башни недалеко от места убийства.

В день преступления он был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные брюки и черные кроссовки, сообщила пресс-служба регионального МВД в Instagram. При себе у мужчины была спортивная черная сумка с белым узором.

Мужчина отсидел 9 лет в колонии строгого режима за убийство в 2012 году директора бара «Апельсин» в Орске, выяснил портал Ural.56. Находясь в состоянии алкогольного опьянения Лазарев нанес жертве удар ножом в шею.

30 сентября после тушения пожара в одной из квартир в Гае были обнаружены тела двух девушек с колото-резаными ранами. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с аналогичными травмами. Погибшими оказались учащиеся медицинского колледжа в возрасте от 17 до 19 лет из Башкирии, они вместе снимали жилье. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.