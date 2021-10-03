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В летевшем из Москвы в Крым самолете возникла неисправность

Майк Габриелян
23 минуты назад

Самолет, совершавший рейс из Москвы в Крым, вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за неисправности двигателя. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Интерфакс».

«В результате неисправности левого двигателя самолет "Боинг 737" авиакомпании S7 Airlines рейса "Домодедово-Симферополь" благополучно совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ростова-на-Дону "Платов"», - рассказал собеседник агентства.

Летевший из Челябинска в Симферополь самолет экстренно приземлился в Уфе

На борту самолета находятся 171 пассажир и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал. Сообщается, что идет подготовка к вылету резервного борта.

Происшествия,Видео,АК S7,Интерфакс,
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