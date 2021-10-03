Самолет, совершавший рейс из Москвы в Крым , вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за неисправности двигателя. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Интерфакс».

На борту самолета находятся 171 пассажир и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал. Сообщается, что идет подготовка к вылету резервного борта.