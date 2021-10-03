Установлен подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом

Полиция установила личность подозреваемого в жестоком убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае в Оренбургской области . Об этом сообщает портал RIA56 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

30 сентября после тушения пожара в одной из квартир в Гае были обнаружены тела двух девушек с колото-резаными ранами. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с аналогичными травмами. Погибшими оказались учащиеся медицинского колледжа в возрасте от 17 до 19 лет из Башкирии, они вместе снимали жилье. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.