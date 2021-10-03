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Установлен подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом

Ювелина Бернст
15 минут назад

Полиция установила личность подозреваемого в жестоком убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае в Оренбургской области. Об этом сообщает портал RIA56 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Им оказался 30-летний житель Оренбургской области Александр Лазарев. Мужчина в прошлом был судим.

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30 сентября после тушения пожара в одной из квартир в Гае были обнаружены тела двух девушек с колото-резаными ранами. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с аналогичными травмами. Погибшими оказались учащиеся медицинского колледжа в возрасте от 17 до 19 лет из Башкирии, они вместе снимали жилье. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Власти Оренбургской области назначили вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о преступлении.

Происшествия,Видео,Александр Лазарев,
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