В американском городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, при взлете загорелся самолет авиакомпании Spirit Airlines. Об этом сообщает NBC 10 .

По данным телеканала, причиной возгорания стала попавшая в двигатель лайнера птица. Самолет в тот момент находился на земле, взлет был моментально прерван. Всех пассажиров и членов экипажа успешно эвакуировали и доставили в терминал авиагавани. Информации о пострадавших не сообщается.