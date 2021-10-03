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Пассажирский самолет загорелся при взлете в США

ТК «Звезда»иещё 3
10 минут назад

В американском штате Нью-Джерси в международном аэропорту Атлантик-Сити при взлете загорелся самолет. По информации телеканала NBC 10, причиной возгорания стала попавшая в правый двигатель птица.

Пассажирский самолет загорелся при взлете в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В субботу в международном аэропорту Атлантик-Сити в двигатель самолета врезалась птица, в результате чего двигатель загорелся. Пассажиры благополучно вышли из самолета и были доставлены на аэровокзал», - сообщает телеканал.

Губернатор штата Фил Мерфи написал в своем Twitter, что сообщений о ранениях не поступало.

«Мы внимательно следим за происшествием, которое произошло сегодня вечером аэропорту. О серьезных травмах не сообщалось», - написал Мерфи.

Сообщается, что экипаж и пассажиры лайнера эвакуированы. Аэропорт продолжил свою работу.

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