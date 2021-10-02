Убить и расчленить: Пять самых страшных находок в квартирах убийц

В одной из квартир подмосковного Одинцово были обнаружены мумифицированный труп с многочисленными увечьями — у трупа были переломаны ребра и спилены ступни. Позже рядом с домом было найдено тело женщины. Как сообщает Telegram-канал «112», следствие установило, что тела принадлежали паре пенсионеров, которые, скорее всего, стали жертвами конфликта из-за квартиры. По подозрением оказались 31-летний сын убитых и его жена Анастасия. «Рамблер» вспомнил самые жуткие находки в квартирах убийц за последнее время, шокировавших общественность.

Фото: ТАСС ТАСС

В Краснодарском крае в 2017 году супруги Дмитрий и Наталья Бакшеевы убили и расчленили 32-летнюю женщину. Они нанесли жертве ножевые ранения в сердце, которое, впрочем, так и не нашли. Тело женщины убийцы расчленили и принесли останки к себе в общежитие. Полиция обратила внимание на супругов, когда всплыли фотографии Дмитрия с кистью во рту и скальпом убитой женщины.

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Череду расчленений в Санкт-Петербурге открыл в 2019 году преподаватель СПбГУ Олег Соколов. Он из-за ревности расправился со своей 23-летней сожительницей Анастасией Ещенко и расчленил тело. Историка задержали на берегу реки Мойки, когда он упал в воду, пытаясь избавиться от рюкзака, в котором находились руки его возлюбленной. Прибыв в его квартиру полицейские нашли голову и ноги девушки, а туловище на тот момент профессор уже утопил в канале Грибоедова.

В 2020 году в Санкт-Петербурге в одном из дворов было обнаружено женское туловище – без головы, рук и ног. Останки принадлежали 24-летней Любови, которую убил, расчленил и частично выбросил из окна муж, 29-летний Николай Тихонов. Руки, ноги и голову женщины он убрал в чемодан.

И снова в Петербурге в те же дни Марина Кохал расчленила своего мужа рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), пока их сын сидел в соседней комнате. Женщине помогала ее мать. Нож, пилу и части тела Кохал три дня хранила в мешках в квартире, после чего сама позвонила адвокату и во всем призналась. При этом эксперты не досчитались восьми органов, а часть органов была простирана в стиральной машинке. От чего умер рэпер, до сих пор не установлено.