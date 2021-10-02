На Урале мужчина с молотком угрожал пробить голову ребенку: видео

В Екатеринбурге мужчина с молотком вышел на детскую площадку и угрожал разбить голову ребёнку. Об инциденте сообщает издание «Подъем».

Очевидец Дмитрий рассказал, что инцидент произошёл во дворе дома на улице Рябинина. Там на площадке играла и дурачилась компания детей. Игры прервал возмущенный незнакомец с молотком.

«Этого мужика пацаны даже не знают. Никто не пострадал, он никого не тронул. Но ребята были в шоке», - рассказал свидетель.

По его словам, мужчина также накричал на женщину, которая пыталась заступиться за подростков. Затем хулиган скрылся в одном из подъездов, где он, видимо проживает.

Не исключено, что нетрезвый мужчина решил, что дети хотят побить сверстника, игравшего на площадке, и решил заступиться за него. Свидетели говорят, что после угроз мужчина раскаялся и даже пытался угостить детей конфетами. Он объяснял, что у него есть сын, их ровесник

Полиция начала проверку.