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На Урале мужчина с молотком угрожал пробить голову ребенку: видео

Майк Габриелян
1 час назад

В Екатеринбурге мужчина с молотком вышел на детскую площадку и угрожал разбить голову ребёнку. Об инциденте сообщает издание «Подъем».

Очевидец Дмитрий рассказал, что инцидент произошёл во дворе дома на улице Рябинина. Там на площадке играла и дурачилась компания детей. Игры прервал возмущенный незнакомец с молотком.

«Этого мужика пацаны даже не знают. Никто не пострадал, он никого не тронул. Но ребята были в шоке», - рассказал свидетель.

По его словам, мужчина также накричал на женщину, которая пыталась заступиться за подростков. Затем хулиган скрылся в одном из подъездов, где он, видимо проживает.

Не исключено, что нетрезвый мужчина решил, что дети хотят побить сверстника, игравшего на площадке, и решил заступиться за него. Свидетели говорят, что после угроз мужчина раскаялся и даже пытался угостить детей конфетами. Он объяснял, что у него есть сын, их ровесник

Полиция начала проверку.

В середине сентября сообщалось, что вооруженный тесаком мужчина напал на детей возле школы 9 в Батайске.

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