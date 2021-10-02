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Адвокат рассказал о деталях задержания «короля Черкизона»

Ura.Ru
40 минут назад

Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории после того, как он подал прошение о предоставлении политического убежища. Такую информацию сообщает адвокат задержанного Марина Русакова.

Адвокат раскрыл детали задержания «короля Черкизона»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он был как раз задержан, когда было подано заявление о политическом убежище [в Черногории]. Именно на этом основании местные адвокаты обжаловали сегодняшнее решение [об аресте], считая его незаконным и необоснованным», — сказала Русакова РИА «Новости». Заявление о предоставлении политического убежища рассмотрит суд Подгорицы.

Исмаилов несколько лет находился в розыске в РФ по ряду уголовных дел. В частности, причиной этого стало дело о двойном убийстве. Против предпринимателя также заведены уголовные дела в Европе.

Черкизон, дружба с Лужковым и и покушение на Авраама Руссо. Чем известен Тельман Исмаилов

В 2018 году Исмаилова обвиняли в похищении певца Авраама Руссо. Сам инцидент произошел в 2004 году. Исмаилов обманом привез Руссо в московский ресторан «Прага», избил его в своем кабинете, находившемся на втором этаже заведения, и требовал отменить все запланированные концерты и подписать с ним договор об эстрадной деятельности. После бизнесмен держал артиста на своей даче, пока последний не подписал все соглашения.

Происшествия,Марина Русакова,Авраам Руссо,Тельман Исмаилов,РИА Новости,
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