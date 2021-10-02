Адвокат раскрыл детали задержания «короля Черкизона»

«Он был как раз задержан, когда было подано заявление о политическом убежище [в Черногории]. Именно на этом основании местные адвокаты обжаловали сегодняшнее решение [об аресте], считая его незаконным и необоснованным», — сказала Русакова РИА «Новости». Заявление о предоставлении политического убежища рассмотрит суд Подгорицы.

Исмаилов несколько лет находился в розыске в РФ по ряду уголовных дел. В частности, причиной этого стало дело о двойном убийстве . Против предпринимателя также заведены уголовные дела в Европе.

В 2018 году Исмаилова обвиняли в похищении певца Авраама Руссо. Сам инцидент произошел в 2004 году. Исмаилов обманом привез Руссо в московский ресторан «Прага», избил его в своем кабинете, находившемся на втором этаже заведения, и требовал отменить все запланированные концерты и подписать с ним договор об эстрадной деятельности. После бизнесмен держал артиста на своей даче, пока последний не подписал все соглашения.