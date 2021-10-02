В Черногории проверят связи Исмаилова с президентом страны

«Согласно своим законным полномочиям, я запросил информацию в отношении пребывания Исмаилова в Черногории и о том, получал ли он в этом помощь бывшего режима, и почему его задержание проведено только сейчас, если ордер Интерпола выдан уже довольно давно», — сказал Кнежевич.