В Черногории проверят связи Исмаилова с президентом страны

Глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич заявил о необходимости расследовать связи экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова с бывшими властями и президентом страны Мило Джукановича. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Согласно своим законным полномочиям, я запросил информацию в отношении пребывания Исмаилова в Черногории и о том, получал ли он в этом помощь бывшего режима, и почему его задержание проведено только сейчас, если ордер Интерпола выдан уже довольно давно», — сказал Кнежевич.
Он добавил, что полиция и прокуратура должны начать обстоятельное расследование, кто обеспечивал поддержку Исмаилова в Черногории и гарантировал его безопасность, учитывая тот факт, что бизнесмен имел хорошие отношения с бывшим премьером, а ныне президентом Мило Джукановичем.
Вечером 1 октября СМИ сообщали о задержании экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в Черногории.
По предварительной информации, он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола.
При этом в посольстве России в Черногории сообщили, что они не располагают официальной информацией о задержании бизнесмена.