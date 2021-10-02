В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 4 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

В Черногории требуют расследовать связи экс-директора Черкизовского рынка и президента страны

Газета.Ruиещё 2
25 минут назад

Глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич заявил о необходимости расследовать связи экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова с бывшими властями и президентом страны Мило Джукановича. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Черногории проверят связи Исмаилова с президентом страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Согласно своим законным полномочиям, я запросил информацию в отношении пребывания Исмаилова в Черногории и о том, получал ли он в этом помощь бывшего режима, и почему его задержание проведено только сейчас, если ордер Интерпола выдан уже довольно давно», — сказал Кнежевич.

Он добавил, что полиция и прокуратура должны начать обстоятельное расследование, кто обеспечивал поддержку Исмаилова в Черногории и гарантировал его безопасность, учитывая тот факт, что бизнесмен имел хорошие отношения с бывшим премьером, а ныне президентом Мило Джукановичем.

Вечером 1 октября СМИ сообщали о задержании экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в Черногории.

Экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Черногории

По предварительной информации, он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола.

При этом в посольстве России в Черногории сообщили, что они не располагают официальной информацией о задержании бизнесмена.

Происшествия,В мире,Тельман Исмаилов,Интерпол,Генпрокуратура РФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители