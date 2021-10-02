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Опубликовано видео из квартиры под Оренбургом, где убили студенток

Ювелина Бернст
1 час назад

Следственный комитет России опубликовал видео следственных действий по делу о тройном убийстве в городе Гае Оренбургской области студенток медицинского колледжа.

На кадрах видно, что территория вокруг дома ограждена. В квартире следователи проводят опись предметов.

30 сентября после тушения пожара в квартире на улице Молодежная в Гае были обнаружены тела двух девушек с колото-резаными ранами. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с похожими травмами. Погибшими оказались учащиеся медицинского колледжа в возрасте от 17 до 19 лет, уроженки Кугарчинского и Баймакского районов Башкирии. Они вместе снимали жилье. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о преступлении.

Происшествия,Видео,Денис Паслер,СКР,
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