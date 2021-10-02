Опубликовано видео из квартиры под Оренбургом, где убили студенток

30 сентября после тушения пожара в квартире на улице Молодежная в Гае были обнаружены тела двух девушек с колото-резаными ранами. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с похожими травмами. Погибшими оказались учащиеся медицинского колледжа в возрасте от 17 до 19 лет, уроженки Кугарчинского и Баймакского районов Башкирии. Они вместе снимали жилье. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.