Водителем Audi R8, погибший в ДТП в ночь на 2 октября в Москве, оказался известный предприниматель в сфере недвижимости Роман Марнов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Роман Марнов предположительно находился за рулем собственного Audi R8, разбившегося в ночь на 2 октября в Москве на улице Нижние Мневники.

В районе дома 62А по Нижним Мневникам в Москве автомобиль Audi R8 на большой скорости врезался в отбойник, разделяющий встречные потоки транспорта. После столкновения машина подлетела в воздух, в полете несколько раз перевернулась, загорелась и упала на проезжую часть. От удара части автомобиля, в том числе двигатель, раскидало по четырем полосам дороги.

Сообщается, что водитель авто, находившийся в авто, сгорел заживо. По этой причине пока не удалось точно опознать тело погибшего. На автомобиле были номерные знаки региона Санкт-Петербург.