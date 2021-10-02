Появилось видео разрушенного взрывом дома в Нижнем Новгороде

В интернете появились видео с места взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, что после ЧП в квартире частично обрушился балкон. На высоте девятого этажа свисает бетонная плита. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Они оцепили дом.
Также взрывом было выбито окно, которое отлетело на десятки метров от дома.
Взрыв произошел утром 2 октября в доме на улице Гайдара. Помимо балкона, пострадали межтамбурные перекрытия. Несущие конструкции не задеты. Два человека попали в реанимацию с ожогами. Еще около 100 человек эвакуировали. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.