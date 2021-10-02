В Москве задержан журналист «Комсомольской правды»

В Москве задержали журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Об этом сообщила правозащитная организация «Весна».

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Можейко был автором статьи об убийстве Андрея Зельцера, который погиб в перестрелке с сотрудниками КГБ. Позже из-за этой статьи был заблокирован сайт «КП в Беларуси».

Ранее главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказал, что доступ к сайту издания в Беларуси был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, застрелившего из охотничьего ружья сотрудника белорусского КГБ.