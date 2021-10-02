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Смертельное ДТП со взрывом в Москве попало на видео

Елена Прошина
1 час назад

Авария с участием спорткара произошла на Северо-Западе Москвы. Видеозапись произошедшего со ссылкой на дептранс столицы опубликовал телеканал «Звезда».

В ночь на 2 октября на улице Нижние Мневники в районе дома 62А в Москве автомобиль Audi R8 на большой скорости врезался в отбойник, разделяющий встречные потоки транспорта. После столкновения машина подлетела в воздух, в полете несколько раз перевернулась, загорелась и упала на проезжую часть. От удара части автомобиля, в том числе двигатель, раскидало по четырем полосам дороги.

Сообщается, что водитель авто, находившийся в авто в одиночестве, сгорел заживо. На автомобиле были номерные знаки региона Санкт-Петербург. Причины произошедшего выясняются, сообщает ТАСС.

Происшествия,Видео,ТК "Звезда",ИТАР-ТАСС,
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