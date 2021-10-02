Смертельное ДТП со взрывом в Москве попало на видео

В ночь на 2 октября на улице Нижние Мневники в районе дома 62А в Москве автомобиль Audi R8 на большой скорости врезался в отбойник, разделяющий встречные потоки транспорта. После столкновения машина подлетела в воздух, в полете несколько раз перевернулась, загорелась и упала на проезжую часть. От удара части автомобиля, в том числе двигатель, раскидало по четырем полосам дороги.